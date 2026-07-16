Schwangere gefeuert: Teures Nachspiel für Chef

Es ist ein Fall von dreister Ausbeutung, der erst durch einen Zufall ans Licht kam. Als die Vorarlberger Kellnerin von ihrer Schwangerschaft erfuhr, teilte sie dies pflichtbewusst ihrem Arbeitgeber mit. Da sie sich im Arbeitsrecht nicht gut auskannte, fragte sie ihren Chef direkt, welche rechtlichen Schritte nun anstehen würden. Die Reaktion des Gastronomen: Er erklärte ihr kurzerhand, dass er sie wegen der Schwangerschaft nicht weiterbeschäftigen könne und sie damit gekündigt sei. Schockiert, aber im Glauben, ihr Chef sei im Recht, nahm die junge Frau die Entlassung zunächst hin.