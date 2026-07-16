Elton John verweigert Prinz Harry Millionen-Hilfe

Besuch bei König Charles

Erst in der vergangenen Woche hatte Prinz Harry gemeinsam mit Ehefrau Meghan sowie den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet seinem Vater König Charles einen seltenen Besuch abgestattet. Auf Highgrove soll es zu einem Treffen mit dem Monarchen und Königin Camilla gekommen sein. Doch auch vom Palast dürfte Harry kaum auf finanzielle Unterstützung hoffen können.