Mieter werden nach Rohrbruch zur Kassa gebeten

Nach einem lange unentdeckten Wasserschaden an der Zuleitung mussten Bewohner in Grödig horrende Mehrkosten tragen. Sie kritisieren die Gswb für fehlende Informationspolitik. Die SPÖ will sich dafür einsetzen, dass sie Zahlungen für 2024 wieder zurückbekommen.
Mieterin Eva Stiegler von der Buchbichl-Siedlung in Grödig traute ihren Augen nicht, als sie den Brief mit der Abrechnung für 2024 öffnete: „Ich hatte eine hohe Nachzahlung“, war sie zuerst einmal verwundert. 585 Euro mussten nachträglich von ihr getragen werden. Beim Nachbarn mit einer Drei-Zimmer-Wohnung waren es sogar 725 Euro. Und es ging für die Mieter ein mühsamer Weg erst richtig los: „Es hat immer wieder geheißen: Warten! Warten!“, so Nachbar Jasmin Srebric und er meint: „Eine Frechheit, dass das einfach an die Mieter weitergegeben wird. Wir haben den Schaden ja nicht verschuldet.“
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