Mieter werden nach Rohrbruch zur Kassa gebeten

Mieterin Eva Stiegler von der Buchbichl-Siedlung in Grödig traute ihren Augen nicht, als sie den Brief mit der Abrechnung für 2024 öffnete: „Ich hatte eine hohe Nachzahlung“, war sie zuerst einmal verwundert. 585 Euro mussten nachträglich von ihr getragen werden. Beim Nachbarn mit einer Drei-Zimmer-Wohnung waren es sogar 725 Euro. Und es ging für die Mieter ein mühsamer Weg erst richtig los: „Es hat immer wieder geheißen: Warten! Warten!“, so Nachbar Jasmin Srebric und er meint: „Eine Frechheit, dass das einfach an die Mieter weitergegeben wird. Wir haben den Schaden ja nicht verschuldet.“