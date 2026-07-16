Pasterze: Wo Österreich sein ewiges Eis verliert

Was Generationen von Alpinisten als mächtigen Eisstrom kannten, könnte schon heuer seinen letzten Rekord verlieren. Die „Bergkrone“ war mit zwei Heiligenbluter Bergführer-Legenden entlang der einst größten Gletscherzunge der Alpen unterwegs, wo im Hufeisenbruch noch ein Eisband die Pasterze zusammenhält.