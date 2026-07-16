Warum Brunmayr das Team von Oliver Glasner verließ

Brunmayr (51), der den um ein halbes Jahr älteren Glasner schon aus Spielerzeiten bestens kennt, über:

Das Ende der Zusammenarbeit: „Ich hatte das unabhängig vom künftigen Klub schon zu Weihnachten entschieden. Ich wollte nicht, dass bei Palace ein Wirbel entsteht und hab’s nicht einmal Oli oder Michi Angerschmid gesagt.“

Die Gründe: „Die Zeit war nach acht Jahren reif. Die Hülle ist mit Frankfurt und Crystal Palace immer schön, aber du bist trotzdem in einem Arbeitsprozess drinnen. Bei 60 Spielen im Jahr bleibt wenig Zeit für Trainingsarbeit und ist weniger Arbeit für Assistenztrainer übrig. Ich hab’ mich im Konstrukt nicht mehr wohlgefühlt, wollte ausbrechen, will nach Möglichkeiten als Cheftrainer schauen.“