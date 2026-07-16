Drogen für Dealer so lukrativ wie selten zuvor

In Wien sind 60,6 Prozent der Verdächtigen Ausländer

Angezeigt wurden 2025 mit 36.801 Personen ein bisschen weniger als im Jahr 2024, die Zahl der Verbrechen, die mit mehr als drei Jahren Haft zu ahnden sind, stieg dagegen leicht auf 3.262 an. Es kam zu 2.293 Festnahmen, 64 Prozent davon waren übrigens keine Österreicher. Bei den Anzeigen beträgt der Anteil an Ausländern 42,3 Prozent, in Wien sogar 60,6 Prozent. Mit 2093 Anzeigen führt bei ausländischen Angezeigten übrigens Syrien, das mit einem Plus von 43,1 Prozent im Vergleich zu 2024 heraussticht. Gefolgt von Deutschen mit 1101 und Afghanen mit 929 und Serben mit 911 Anzeigen.