Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft

Nordostwinde trieben den Großteil der Asche in Richtung Südwesten, sodass der Aschefall weitgehend innerhalb des gesperrten Bereichs des Nationalparks blieb. „Die Ausbrüche dauern in der Regel zwölf Stunden oder weniger, doch die Asche kann je nach Wind- und Wetterbedingungen auch länger in der Luft verbleiben“, erklärte das USGS in einer Stellungnahme.