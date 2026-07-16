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„Code Red“ ausgerufen

Rauch-Warnung und Hitze-Alarm vor dem WM-Finale

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 13:38
Vor dem Fußball-WM-Finale herrscht in New York Rauch-Alarm.
Vor dem Fußball-WM-Finale herrscht in New York Rauch-Alarm.(Bild: Krone-Collage/EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS, AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem Fußball-WM-Finale herrscht in New York Rauch-Alarm. Dafür verantwortlich sind Waldbrände. Doch damit nicht genug: Die US-Metropole wird derzeit nämlich auch von einer Hitzewelle erfasst. 

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Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die bis nach New York City ziehen.Die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihr Haus nicht verlassen, Luftfilter nutzen und Masken tragen. So lauten die Empfehlungen von Gouverneurin Kathy Hochul.

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Die Luftqualität wird als ungesund eingestuft. Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien statt.

Auswirkungen auf das Finale?
Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Match in New Jersey haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessert. New York wird derzeit auch von einer Hitzewelle erfasst.

Behörden haben den „Code Red“ ausgerufen, die Temperaturen könnten auf bis zu 40 Grad steigen. Für die Bevölkerung wurde eine Website aufgesetzt, die Tipps im Umgang mit der Hitze geben soll. Am Samstag sollen Gewitter und Regen für eine Temperatursenkung sorgen.

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