Weitensfeld-Kicker küsste als Meister die Jungfrau

Die „Kärntner Krone“ stellt in einer eigenen Serie Kärntens Meister aus dem Fußball-Unterhaus vor. In der 2. Klasse C triumphierte Weitensfeld, feierte nach 18 Jahren die Rückkehr in die 1. Klasse. Da tritt man aber mit einem neuen Coach an. Und: Die Meisterkicker sind nicht nur am grünen Rasen top!