Weitensfeld-Kicker küsste als Meister die Jungfrau

Die „Kärntner Krone“ stellt in einer eigenen Serie Kärntens Meister aus dem Fußball-Unterhaus vor. In der 2. Klasse C triumphierte Weitensfeld, feierte nach 18 Jahren die Rückkehr in die 1. Klasse. Da tritt man aber mit einem neuen Coach an. Und: Die Meisterkicker sind nicht nur am grünen Rasen top!
Eine geniale Saison legte Weitensfeld hin! In der 2. Klasse C feierte man in 26 Partien 24 Siege. „Viel Luft nach oben haben wir nicht mehr“, schmunzelt Obmann Stefan Friesser. „Vor allem, weil wir ja 23-mal in Folge gewonnen haben!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.