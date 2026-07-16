Hier gibt‘s die meisten leeren Flüchtlingsheime

Der Flüchtlingsstrom riss fast völlig ab, doch es gibt weiterhin 16 Bundes-Asylheime auf Reserve – sie stehen also leer. Ein Bundesland hat alleine sechs davon. Diese „Vorhaltekapazitäten“ kosten aber natürlich auch Geld. Ein kleines Rechenbeispiel, wie sich eine solche Investition lohnen kann.
Schlepperei ist eine nahezu ausgestorbene Sparte: Von Jänner bis Mai wurden nur noch 200 illegale Flüchtlinge erwischt. Im Jahr 2023 waren es im selben Zeitraum noch 7200 gewesen. Im ganzen Jahr 2015 waren es fast 51.000 Geschleppte und mehr als 700.000 illegale Einreisen. Von damals sind aber noch viele Kapazitäten in Sachen Flüchtlingsbetreuung übrig.
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