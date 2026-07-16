Hier gibt‘s die meisten leeren Flüchtlingsheime

Schlepperei ist eine nahezu ausgestorbene Sparte: Von Jänner bis Mai wurden nur noch 200 illegale Flüchtlinge erwischt. Im Jahr 2023 waren es im selben Zeitraum noch 7200 gewesen. Im ganzen Jahr 2015 waren es fast 51.000 Geschleppte und mehr als 700.000 illegale Einreisen. Von damals sind aber noch viele Kapazitäten in Sachen Flüchtlingsbetreuung übrig.