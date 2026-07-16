Bergretter holten Schaf vom Gipfel – unverletzt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückten die Bergretter in Dienten am Hochkönig (Salzburg) am Donnerstag in aller Früh aus. Ein Schaf war auf Abwege geraten und konnte unter dem Gipfel der Taghaube nicht mehr weiter. Gemeinsam mit dem Landwirt ging es für die Retter ins steile Gelände, um das Tier per Seil zu bergen.