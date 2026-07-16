Argentinier finden Englands geheime Torwartflasche

Ja, da schau her! Argentiniens Finalisten haben nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen England die Torwartflasche von Jordan Pickford gefunden – samt Schummelzettel ...
Gebannt und extrem interessiert versammelten sich Lionel Messi nach dem Finaleinzug rund um den besonderen Fund von Physiotherapeut Marcelo D‘Andrea! Denn auf der Trinkflasche des England-Keepers waren alle Vorlieben der argentinischen Elfmeterschützen aufgelistet – und, wie Pickford diese in einem möglichen Penaltyschießen halten könnte.
„Täusche links an und springe nach rechts“
So steht da etwa bei Messi; „Täusche links an und springe nach rechts“. Bei Alexis Mac Allister würde es hingegen keine Täuschung benötigen, ein Sprung nach rechts würde reichen. Ja, und bei Enzo Fernandez sollte Pickford überhaupt stehen bleiben.
Messi und Co. reagierten beim Inspizieren des Schummelzettels amüsiert, aber auch überrascht – und vielleicht sogar erleichtert, dass es nicht zum Elferschießen gekommen ist.
Fest steht: Argentiniens Finalgegner Spanien wird der nun öffentlich gewordene Schummelzettel der Engländer ebenfalls sehr interessieren ...
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