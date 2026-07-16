Salzburg hat einen neuen Testgegner gefunden

Die Salzburger Verantwortlichen machten sich daraufhin auf die Suche nach einem neuen Gegner – und wurden in Tirol fündig. Energie Cottbus absolviert dort derzeit ebenfalls ein Trainingslager und nimmt den Test als letzten Härtetest vor dem Saisonstart wahr. Die Begegnung wird in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring gespielt, findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.