Salzburg hat einen neuen Testgegner gefunden

Der letzte Test der Vorbereitung steht! Nachdem das geplante Duell mit den Mamelodi Sundowns nach dem tragischen Tod von Jayden Adams abgesagt worden war, haben die Bullen kurzfristig einen Ersatzgegner gefunden. Am Samstag geht es nun gegen einen deutschen Zweitligisten.
Nach der kurzfristigen Absage des letzten Testspiels der Vorbereitung hat Red Bull Salzburg rasch einen Ersatzgegner gefunden. Die Bullen treffen am Samstag (15 Uhr) auf den deutschen Zweitligisten Energie Cottbus.
Eigentlich hätte Salzburg den Abschluss der Vorbereitung gegen die Mamelodi Sundowns bestritten. Der südafrikanische Spitzenklub sagte die Partie jedoch nach dem überraschenden Tod von Nationalspieler Jayden Adams ab.
Die Salzburger Verantwortlichen machten sich daraufhin auf die Suche nach einem neuen Gegner – und wurden in Tirol fündig. Energie Cottbus absolviert dort derzeit ebenfalls ein Trainingslager und nimmt den Test als letzten Härtetest vor dem Saisonstart wahr. Die Begegnung wird in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring gespielt, findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
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