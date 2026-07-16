Wörthersee: So soll die Ostbucht künftig aussehen

Die Ostbucht ist viel mehr als Klagenfurts beliebtestes Strandbad und Schauplatz großer Konzerte. Wirtschaftsreferent Julian Geier präsentiert ehrgeizige Zukunftspläne für die Vorzeigelage am Wörthersee. Geplant sind die Bebauung der Rohrer-Gründe, ein Parkhaus und die Ausbaggerung des Lendkanals.
Die Ostbucht ist längst das pulsierende Sommerherz Klagenfurts. Tausende Badegäste strömen Jahr für Jahr ins Strandbad, während sich das Seeufer bei Großkonzerten in eine beeindruckende Open-Air-Kulisse verwandelt. Künstler wie Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng und internationale Stars bei der Starnacht locken regelmäßig Besucher aus ganz Österreich an. Zumindest 40.000 Besucher waren gerade bei den Konzerten. Mit der Koralmbahn dürfte die Bedeutung des Areals in den kommenden Jahren noch weiter wachsen.
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