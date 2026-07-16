WM-Schlussstrich? Harry Kane meldet sich zu Wort

„Mein ganzer Stolz“

„Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Für mich geht es darum, von Jahr zu Jahr zu schauen und darauf zu achten, wie ich mich fühle“, stellt der Kapitän nach dem Halbfinale klar. Betont aber auch, dass er die Option 2030 nicht unrealistisch betrachtet. „Die Nationalmannschaft ist mein ganzer Stolz, sie ist das, was ich am liebsten tue“.