WM-Schlussstrich? Harry Kane meldet sich zu Wort

Zieht England-Kapitän Harry Kane nach der bitteren Niederlage gegen Argentinien (1:2) im Halbfinale einen Schlussstrich unter seine WM-Karriere? Dazu hat sich der Stürmer nun geäußert und dabei tief blicken lassen.
Wird Harry Kane der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung weiter zur Verfügung stehen? Diese Frage kam schon bald nach der bitteren Niederlage gegen Argentinien auf. Was die Heim-EM in zwei Jahren angeht, wird der Bayern-Stürmer wohl kaum verzichten. Ob er nochmal eine WM in Angriff nimmt, das steht noch in den Sternen.
„Mein ganzer Stolz“
„Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Für mich geht es darum, von Jahr zu Jahr zu schauen und darauf zu achten, wie ich mich fühle“, stellt der Kapitän nach dem Halbfinale klar. Betont aber auch, dass er die Option 2030 nicht unrealistisch betrachtet. „Die Nationalmannschaft ist mein ganzer Stolz, sie ist das, was ich am liebsten tue“.
Aktuell gehe es für ihn aber darum, die bittere Niederlage gegen Argentinien zu verarbeiten. „Es gibt nicht viel zu sagen – alle sind am Boden zerstört. Wenn man so kurz davor ist, nur noch 10 Minuten entfernt, und es einem dann so durch die Finger gleitet, sind die Jungs natürlich am Boden zerstört.“
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