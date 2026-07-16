Warum Namibia Besucher nachhaltig beeindruckt

„Bitte anschnallen, weiter geht’s“, sagt Reiseleiter Marko Lohmeier. Ein Satz, den man auf den kommenden 1800 Kilometern noch oft hören wird. Der Namibier gibt Einblicke in Geschichte, Kultur und Alltag seiner Heimat, die fast zehnmal so groß wie Österreich ist und rund drei Millionen Einwohner zählt. Mitte Juni, im namibischen Winter, zeigt sich das Land temperaturtechnisch von angenehmer Seite. Tagsüber rund 25 Grad und Sonnenschein. In der Früh und abends kann es sehr frisch sein. Zwiebellook ist Pflicht, besonders bei Pirschfahrten im offenen Geländewagen, wenn einem der Fahrtwind um die Ohren pfeift.