Vater kämpft verzweifelt um Kontakt zu Kindern

Ivan C., gebürtiger Kroate, lebt und arbeitet seit zehn Jahren in Graz. Er war verheiratet, zwei kleine Kinder, die Welt schien in Ordnung. Dann machte die Familie 2023 einen Ausflug in die Heimat, besuchte ein Fest in Kroatien. Plötzlich erhob die Frau Vorwürfe, dass Ivan C. sie dort bedroht habe. Sie nahm die Kinder und zog von zu Hause aus. Ein Strafverfahren in Kroatien (als zuständiges Land) begann. Das Resultat: Ivan C. wurde von allen Vorwürfen freigesprochen.