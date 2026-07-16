Über 23 Mio. zusätzliche Kinder von Armut bedroht

Auswirkungen auf Länder wie Somalia, Äthiopien, Nigeria

Die größten Anteile des weltweiten Anstiegs der Armut entfallen auf Asien und Afrika, die zusammen rund 80 Prozent des gesamten Anstiegs ausmachen. So hatte die Krise im Nahen Osten beispielsweise in Somalia unmittelbare Folgen. Die Treibstoffpreise in Mogadischu haben sich innerhalb weniger Tage nach der Eskalation mehr als verdoppelt. Dadurch stiegen die Kosten für Lebensmittel, Wasser, Transport und humanitäre Hilfe in einem Land, das zugleich mit einer sich verschärfenden Mangelernährungskrise zu kämpfen hat.