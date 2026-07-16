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Stärke 6,3

Neuseeland: Erdbeben löste Tsunami-Warnung aus

Ausland
16.07.2026 12:58
(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,3 ist am Donnerstag nahe der Stadt Te Anau auf der Südinsel Neuseelands eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden, die aber bald wieder aufgehoben wurde.

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Nach Angaben der neuseeländischen Katastrophenschutzbehörde (NEMA) lag das Epizentrum etwa 40 Kilometer nördlich von Te Anau. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Erdbebens auf 5,9 bei einer Tiefe von mehr als 50 Kilometern.

Die NME forderte die Menschen, die an der Westküste der Südinsel von Milford Sound bis zum Puysegur Point in Küstennähe leben, dringend auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Das Beben hatte sich um 21.14 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von 53 Kilometern ereignet.

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Zahlreiche Gebäude in der Stadt an der Ostküste der Insel stürzten damals ein und begruben Dutzende Menschen unter sich. Auf die Tragödie folgte ein langwieriger Wiederaufbau.

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