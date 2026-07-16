Stärke 6,3
Neuseeland: Erdbeben löste Tsunami-Warnung aus
Nach einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,3 ist am Donnerstag nahe der Stadt Te Anau auf der Südinsel Neuseelands eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden, die aber bald wieder aufgehoben wurde.
Nach Angaben der neuseeländischen Katastrophenschutzbehörde (NEMA) lag das Epizentrum etwa 40 Kilometer nördlich von Te Anau. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Erdbebens auf 5,9 bei einer Tiefe von mehr als 50 Kilometern.
Die NME forderte die Menschen, die an der Westküste der Südinsel von Milford Sound bis zum Puysegur Point in Küstennähe leben, dringend auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Das Beben hatte sich um 21.14 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von 53 Kilometern ereignet.
Lage auf zwei tektonischen Platten
Neuseeland liegt auf zwei tektonischn Platten, weshalb es immer wieder von Erdbeben erschüttert wird. Besonders schwer traf es im Februar 2011 die an der Ostküste der Südinsel gelegene Großstadt Christchurch. Bei dem Beben der Stärke 6,3 kamen damals 185 Menschen ums Leben.
Zahlreiche Gebäude in der Stadt an der Ostküste der Insel stürzten damals ein und begruben Dutzende Menschen unter sich. Auf die Tragödie folgte ein langwieriger Wiederaufbau.
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