Neuseeland: Erdbeben löste Tsunami-Warnung aus

Lage auf zwei tektonischen Platten

Neuseeland liegt auf zwei tektonischn Platten, weshalb es immer wieder von Erdbeben erschüttert wird. Besonders schwer traf es im Februar 2011 die an der Ostküste der Südinsel gelegene Großstadt Christchurch. Bei dem Beben der Stärke 6,3 kamen damals 185 Menschen ums Leben.