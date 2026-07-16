Kraus im Eiltempo ins Kitzbühel-Viertelfinale

Gegen die außerhalb der Top 300 rangierende Bennemann gab sich Kraus keine Blöße. „Ich bin sehr zufrieden. Ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Von der Grundlinie war es sehr solide, deshalb bin ich sehr froh über den Sieg“, sagte Kraus nach dem 63-Minuten-Match gegen die 18-jährige Deutsche im ORF-Interview.