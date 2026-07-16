Kraus im Eiltempo ins Kitzbühel-Viertelfinale

Die Wienerin Sinja Kraus hat wie Julia Grabher das Viertelfinale des WTA125-Challengerturniers von Kitzbühel erreicht.
Die als Nummer zwei gesetzte Kraus fertigte am Donnerstag die Deutsche Eva Bennemann im Achtelfinale mit 6:1,6:1 ab. In der Runde der letzten acht trifft die 24-Jährige am Freitag auf die Russin Erika Andrejewa. Die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andrejewa liegt in der Weltrangliste aktuell an der 231. Position.
Gegen die außerhalb der Top 300 rangierende Bennemann gab sich Kraus keine Blöße. „Ich bin sehr zufrieden. Ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Von der Grundlinie war es sehr solide, deshalb bin ich sehr froh über den Sieg“, sagte Kraus nach dem 63-Minuten-Match gegen die 18-jährige Deutsche im ORF-Interview.
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