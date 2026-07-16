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Für 40 Mille zu Leeds

Mega-Auflauf! 6000 Fans jubelten Muharemovic zu

Fußball
16.07.2026 06:29
Tarik Muharemovic war beim Empfang in Klagenfiurt total gefragt.
Tarik Muharemovic war beim Empfang in Klagenfiurt total gefragt.(Bild: T. M.)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Der Deal ist perfekt! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic wechselt von Serie-A-Klub Sassuolo (It) in die Premier League zu Leeds United. Die Engländer legen für den 23-jährigen Innenverteidiger, der für Bosnien gerade bei der WM in Amerika spielte, stolze 40 Millionen Euro auf den Tisch. Auch Wolfsberg und Austria Klagenfurt bekommen einen Anteil vom Geldkuchen ab – die „Krone“ kennt die Details ... 

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Was für ein Aufstieg! Vor fünf Jahren hatte Top-Talent Tarik Muharemovic gerade einmal fünf Spiele für Wolfsberg in der Bundesliga absolviert, ehe sich Juventus Turin den talentierten Innenverteidiger schnappte. Nach je zwei Saisonen in der U 19 und bei „Juve Next Gen“ wechselte der bosnisch-slowenische Doppelstaatsbürger, der in Klagenfurt aufwuchs, dann zu Sassuolo in die Serie B.

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