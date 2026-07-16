Mega-Auflauf! 6000 Fans jubelten Muharemovic zu

Der Deal ist perfekt! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic wechselt von Serie-A-Klub Sassuolo (It) in die Premier League zu Leeds United. Die Engländer legen für den 23-jährigen Innenverteidiger, der für Bosnien gerade bei der WM in Amerika spielte, stolze 40 Millionen Euro auf den Tisch. Auch Wolfsberg und Austria Klagenfurt bekommen einen Anteil vom Geldkuchen ab – die „Krone“ kennt die Details ...