Mega-Auflauf! 6000 Fans jubelten Muharemovic zu

Der Deal ist perfekt! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic wechselt von Serie-A-Klub Sassuolo (It) in die Premier League zu Leeds United. Die Engländer legen für den 23-jährigen Innenverteidiger, der für Bosnien gerade bei der WM in Amerika spielte, stolze 40 Millionen Euro auf den Tisch. Auch Wolfsberg und Austria Klagenfurt bekommen einen Anteil vom Geldkuchen ab – die „Krone“ kennt die Details ...
Was für ein Aufstieg! Vor fünf Jahren hatte Top-Talent Tarik Muharemovic gerade einmal fünf Spiele für Wolfsberg in der Bundesliga absolviert, ehe sich Juventus Turin den talentierten Innenverteidiger schnappte. Nach je zwei Saisonen in der U 19 und bei „Juve Next Gen“ wechselte der bosnisch-slowenische Doppelstaatsbürger, der in Klagenfurt aufwuchs, dann zu Sassuolo in die Serie B.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.