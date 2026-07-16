Auto-Experte: So kann VW noch die Kurve kratzen

Der Linzer Auto-Experte Günther Apfalter kennt die Branche von innen wie kaum ein zweiter Österreicher. Der frühere Magna-Topmanager war zeitweise für bis zu 85.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie verantwortlich. Er kennt VW-Chef Oliver Blume und Teile des Aufsichtsrates persönlich. Im Gespräch mit der „Krone“ analysiert er die Probleme - und zeigt auf, warum VW keineswegs verloren ist.