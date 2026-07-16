Auto-Experte: So kann VW noch die Kurve kratzen

Der Linzer Auto-Experte Günther Apfalter kennt die Branche von innen wie kaum ein zweiter Österreicher. Der frühere Magna-Topmanager war zeitweise für bis zu 85.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie verantwortlich. Er kennt VW-Chef Oliver Blume und Teile des Aufsichtsrates persönlich. Im Gespräch mit der „Krone“ analysiert er die Probleme - und zeigt auf, warum VW keineswegs verloren ist.
Die Krise beim Autoriesen VW schockt ganz Europa. Werksschließungen stehen im Raum, Zehntausende Jobs sind in Gefahr, die Konkurrenz aus China wird immer stärker – die Schlagzeilen sind düster. Aber ist der Niedergang des einstigen Weltmarktführers wirklich unausweichlich?
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