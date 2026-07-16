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Ex-Magna-Chef Apfalter

Auto-Experte: So kann VW noch die Kurve kratzen

Wirtschaft
16.07.2026 08:00
Dank treuer Kunden und guter Marken wird Volkswagen wieder in die Spur kommen, sobald die Kosten ...
Dank treuer Kunden und guter Marken wird Volkswagen wieder in die Spur kommen, sobald die Kosten sinken, sagt Branchenkenner Günther Apfalter.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Radspieler, stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Der Linzer Auto-Experte Günther Apfalter kennt die Branche von innen wie kaum ein zweiter Österreicher. Der frühere Magna-Topmanager war zeitweise für bis zu 85.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie verantwortlich. Er kennt VW-Chef Oliver Blume und Teile des Aufsichtsrates persönlich. Im Gespräch mit der „Krone“ analysiert er die Probleme - und zeigt auf, warum VW keineswegs verloren ist.

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Die Krise beim Autoriesen VW schockt ganz Europa. Werksschließungen stehen im Raum, Zehntausende Jobs sind in Gefahr, die Konkurrenz aus China wird immer stärker – die Schlagzeilen sind düster. Aber ist der Niedergang des einstigen Weltmarktführers wirklich unausweichlich?

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