Stellantis verzeichnet in Österreich dickes Plus

Der italienisch französische Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr 2026 in den EU-Märkten sowie in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz 1,37 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent.
Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Österreich. Hier stiegen die Neuzulassungen um 31 Prozent. Damit zählte Österreich zu den dynamischsten Wachstumstreibern des Konzerns in Europa.
Europaweit Zuwächse
Zuwächse gab es auch in Deutschland mit plus 7,3 Prozent, Großbritannien mit plus 4,7 Prozent, Italien mit plus 4,5 Prozent, den Beneluxstaaten mit plus 1,5 Prozent, Spanien mit plus 0,8 Prozent, Polen mit plus 10,1 Prozent und Portugal mit plus 5,2 Prozent.
Die Neuzulassungen in den Klein- und Kompaktwagensegmenten sind im Vergleich zum Vorjahr um 67.000 Fahrzeuge gestiegen. Unter Einbeziehung von Leapmotor waren es sogar 93.000 Einheiten, so Stellantis.
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