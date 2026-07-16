Stellantis verzeichnet in Österreich dickes Plus

Der italienisch französische Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr 2026 in den EU-Märkten sowie in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz 1,37 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent.