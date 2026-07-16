Absurd! Ein Ticket fürs WM-Finale um 50.000 Dollar

Zelebriert wird – ganz im Stile der jährlichen Super-Bowl-Spektakel – vor allem die Halbzeitpause. Es wird eine Halftime-Show, wie es die (Fußball-)Welt noch nicht erlebt hat. Dass die üblichen 15 Minuten Pause nicht eingehalten werden, ist ohnehin längst klar. Es wird gemunkelt, dass die Halbzeit sogar auf 30 Minuten oder mehr ausgedehnt wird.