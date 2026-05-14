Huawei Watch Fit 5 Pro: Wenig Neues, dennoch stark

Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt: In technischer Hinsicht unterscheidet sich die Watch Fit 5 Pro kaum von der Vorjahresversion. In Breite und Dicke hat sie ein paar Zehntelmillimeter zugelegt, was sich allerdings nicht im Gesamtgewicht niederschlägt, und statt mit Bluetooth 5.4 funkt sie neuerdings mit der neueren Version 6.0.