Frau erschlagen: Doch kein „Lebenslang“ für Mörder

Weil er sich über eine Ameisenstraße ärgerte, erschlug ein Grazer seine Nachbarin (72) mit einem Spaten. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu viel für das Oberlandesgericht – sowohl Strafe als auch die Zusprüche für die Trauerfamilie wurden reduziert.
„Ich war im Kriegsmodus, sie hätte Respekt zeigen sollen!“ – Ansagen wie diese bekamen Prozessbeteiligte im April dieses Jahres von jenem Grazer (53) zu hören, der seine zierliche Nachbarin (72) regelrecht hinrichtete: Er schmiss sie auf den Boden, malträtierte sie mit Tritten und Schlägen und schlug schlussendlich mit einem Spaten 18-mal auf sie ein. Alles nur wegen einer Ameisenstraße, die er zuvor in der Wohnung seiner Mutter entdeckt hatte – und die ihren Ursprung laut seinen Aussagen im Blumentopf des 72-jährigen Opfers hatte.
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