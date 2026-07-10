Frau erschlagen: Doch kein „Lebenslang“ für Mörder

„Ich war im Kriegsmodus, sie hätte Respekt zeigen sollen!“ – Ansagen wie diese bekamen Prozessbeteiligte im April dieses Jahres von jenem Grazer (53) zu hören, der seine zierliche Nachbarin (72) regelrecht hinrichtete: Er schmiss sie auf den Boden, malträtierte sie mit Tritten und Schlägen und schlug schlussendlich mit einem Spaten 18-mal auf sie ein. Alles nur wegen einer Ameisenstraße, die er zuvor in der Wohnung seiner Mutter entdeckt hatte – und die ihren Ursprung laut seinen Aussagen im Blumentopf des 72-jährigen Opfers hatte.