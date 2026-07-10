Viertelfinale! Spanien vs. Belgien ab 21 Uhr LIVE

Spanien geht als Favorit ins Viertelfinale. Für De la Fuente ist dies bedeutungslos. „Jeder Gegner, dem du in dieser Phase gegenübertrittst, hat es verdient, dort zu stehen. Es wird eine noch größere Herausforderung, der wir uns stellen müssen.“ 35 Länderspiele ist Spanien seit März 2024 in regulärer Spielzeit und Verlängerung schon ungeschlagen. Einzig das Nations-League-Finale 2025 ging im Elferschießen gegen Portugal verloren. „35 Spiele ohne Niederlage zu bleiben, war kein Ziel, das wir uns gesetzt hatten. Das Ziel ist es, alle Spiele zu gewinnen“, meinte Offensivspieler Dani Olmo.