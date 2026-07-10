Neu bei Euro NCAP: Fahrerüberwachung ist Trumpf

Ärgernis Tempolimitwarnung

Ebenfalls bewertet wird die Erkennung von Tempolimits und die Warnung bei Überschreitung. Die Funktion ist seit Juli 2024 in allen Neuwagen Pflicht. Das Ärgernis an der Sache: Bisher schafft es kein Hersteller, Limits mehr oder weniger zuverlässig zu erkennen. Die einen können es besser, die anderen schlechter, aber als wirklich verlässlich und brauchbar hat sich das bisher noch nie erwiesen – obwohl es die Tempolimiterkennung bereits seit 18 Jahren gibt (damals zuerst im Opel Insignia). Dass ein noch immer nicht ausgereiftes Feature Pflicht in Neuwagen ist, ist nicht nachvollziehbar