Erfinderischer Lehrling zeigt mit Gastro-App auf

In einem gut besuchten Restaurant läutet am Wochenende ständig das Telefon. Laufend rufen Gäste an und möchten einen Tisch reservieren. Vor allem für das Personal, das gleichzeitig auch bedienen sollte, eine stressige Phase. Das Problem erkannte auch der nun 19-jährige Michael Kleinlercher aus St. Veit im Defereggental.