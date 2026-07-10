WM-Staunen: „Kann sie überhaupt jemand stoppen?“

„AS“: „Didier Deschamps hat bei seiner dritten WM-Teilnahme als Trainer erneut nicht enttäuscht und erreicht mindestens wieder die vorletzte Runde des Turniers. Das gilt auch für Kylian Mbappé, der zur Stelle war und den Widerstand Marokkos brach – einer Mannschaft, die weit von der Form entfernt war, die sie bis dahin im Turnier gezeigt hatte.“