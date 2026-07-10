Brandstiftung in Traunsee-Villa bleibt ungeklärt

Anfang November jährt sich das Feuer in einer Altstadtvilla an der Gmundner Esplanade zum ersten Mal. Das im Jahr 1897 errichtete Gebäude wurde in der Nacht von 5. auf 6. November stark beschädigt, der Dachstuhl und das darunterliegende Geschoß völlig zerstört. Rasch war klar, dass der im Dachboden ausgebrochene Brand gelegt worden war. Ob sich der dafür Verantwortliche jemals vor Gericht verantworten muss, steht jedoch in den Sternen.