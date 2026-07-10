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Verdächtiger schwieg

Brandstiftung in Traunsee-Villa bleibt ungeklärt

Oberösterreich
10.07.2026 05:00
Das Feuer war im Dachboden der historischen Villa ausgebrochen.
Das Feuer war im Dachboden der historischen Villa ausgebrochen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Vor rund acht Monaten legte ein Unbekannter in einer Altstadtvilla in Gmunden am Traunsee Feuer. Das Verfahren gegen den einzigen Verdächtigen wurde eingestellt. Das Gebäude wird generalsaniert.

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Anfang November jährt sich das Feuer in einer Altstadtvilla an der Gmundner Esplanade zum ersten Mal. Das im Jahr 1897 errichtete Gebäude wurde in der Nacht von 5. auf 6. November stark beschädigt, der Dachstuhl und das darunterliegende Geschoß völlig zerstört. Rasch war klar, dass der im Dachboden ausgebrochene Brand gelegt worden war. Ob sich der dafür Verantwortliche jemals vor Gericht verantworten muss, steht jedoch in den Sternen.

Denn das Verfahren gegen den einzigen Verdächtigen wurde eingestellt. Rund fünf Wochen nach dem Feuer war ein 31-jähriger Rumäne in den Fokus der Ermittler geraten. Der bis dato Unbescholtene war zum Tatzeitpunkt in dem betroffenen Haus zu Besuch gewesen. Zu den Vorwürfen hat er nichts gesagt und von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Zitat Icon

Das Verfahren wurde eingestellt. Der Tatverdacht gegen den Beschuldigten hat sich nicht erhärtet. Es wird aber weiter gegen Unbekannt ermittelt. 

Kerstin Kutsam, Staatsanwaltschaft Wels

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärten lassen. „Das Verfahren wurde eingestellt. Es wird aber weiterhin gegen Unbekannt ermittelt“, sagt Kerstin Kutsam von der Staatsanwaltschaft Wels.

Der Bereich wurde sehr stark beschädigt, musste abgetragen werden.
Der Bereich wurde sehr stark beschädigt, musste abgetragen werden.(Bild: Marion Hörmandinger)

Umfassend renoviert
Indessen wird die Villa umfassend renoviert. Bevor die Bauarbeiten aber überhaupt beginnen konnten, war eine mehrmonatige Trocknung notwendig, denn Mauerwerk und Holztramdecken hatten durch das Löschwasser stark gelitten.

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„Ein Stück Stadtgeschichte wird gesichert“
Den Auftakt der baulichen Maßnahmen bildete die Neuerrichtung des Dachstuhls und Obergeschoßes. Die durch den Brand erheblich beschädigten darunterliegenden Etagen müssen aufwendig saniert werden. Das verantwortliche Unternehmen aus Wien betont, dass der respektvolle Umgang mit dem Gebäude Priorität hat: „Die laufenden Arbeiten tragen dazu bei, den besonderen Charakter zu bewahren und dieses Stück Stadtgeschichte langfristig zu sichern.“

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