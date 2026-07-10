„Wenn Tour kommt, darf kein Begräbnis stattfinden“

„Wir haben uns wirklich sehr viel getraut“

Gemeinsam mit Rundfahrt-Chef Thomas Pupp hat es Hödlmoser geschafft, der Tour neues Leben einzuhauchen. Die Rückkehr auf kleine Straßen und durch die Gemeinden hat zwar Tücken, lockt aber das Publikum an. Im Vorjahr war die Begeisterung riesig, auch heuer erfreut sich das Speichenspektakel großer Beliebtheit. „Wir haben uns wirklich sehr viel getraut, aber es war auch mein Ziel, schwierigere Wege zu nehmen“, sagt Hödlmoser.