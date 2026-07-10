Hundebesitzerin legt sich mit Wiener Linien an

Regeln sind Regeln, keine Frage. Aber könnte man eine Ausnahme machen, wenn ein schwer kranker Hund wie „Yosi“ bei Gluthitze zum Tierarzt gebracht werden muss? Besitzerin Brigitte Haas geriet heftig mit einem Kontrolleur der Wiener Linien aneinander und wird nun zur Kasse gebeten.
Am 8. Juni war es so warm in Wien, dass die meisten von uns wohl lieber schwimmen gegangen wären, als mit der U-Bahn durch die Stadt zu fahren. Doch Brigitte Haas hatte einen wichtigen Termin – ihre Hündin „Yosi“ musste zum Bauchultraschall: „Sie ist alt und krank, hat zum Beispiel schlimme Epilepsie. Normalerweise fährt sie in der Transporttasche mit, aber an diesem Tag war es einfach zu heiß dafür.“ Brigitte Haas entschied sich, den kleinen Chihuahua – mit Sicherheitsgeschirr gesichert – am Arm zu tragen, doch weit kam sie nicht.
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