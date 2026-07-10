Kylian Mbappe sorgt bei der WM für Rekordzahlen

Über 100 Torbeteiligungen für Frankreich

Doch nicht nur bei Weltmeisterschaften trifft der Real-Stürmer – mit dem Spiel gegen Marokko ist er nun auch der erste Franzose, dem über 100 Torbeteiligungen im Nationalteam gelangen. Mbappe erzielte 64 Tore für die „Équipe Tricolore“ und legte 37 Treffer vor. Mit acht Toren und drei Assists beim laufenden Turnier sorgte er mit elf Torebeteiligungen übrigens für die meisten seit dem deutschen Stürmer Gerd Müller bei der WM 1970.