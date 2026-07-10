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Frankreich-Star glänzt

Kylian Mbappe sorgt bei der WM für Rekordzahlen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 05:00
Kylian Mbappe sorgt bei der WM für neue Rekordzahlen.
Kylian Mbappe sorgt bei der WM für neue Rekordzahlen.(Bild: EPA/WILL OLIVER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Acht WM-Tore in 2026, über 100 Torbeteiligungen für Frankreich und Lionel Messi dicht auf den Fersen – Kylian Mbappe zeigt sich bei der laufenden Weltmeisterschaft in absoluter Höchstform und sorgte bereits für viele Rekordzahlen.

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Im Viertelfinal-Erfolg gegen Marokko traf Mbappe bereits zum achten Mal bei dieser WM und zog somit mit Lionel Messi gleich, gegen den er nun, wie schon in 2022, um den „Goldenen Schuh“ kämpft. Damals konnte der Franzose den Kampf für sich entscheiden – sollte ihm das erneut gelingen, wäre er der erste Spieler, der dies in zwei WM-Endrunden schafft.

2022 gewann Mbappe (rechts) den „Goldenen Schuh“.
2022 gewann Mbappe (rechts) den „Goldenen Schuh“.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Kampf um WM-Torrekord
Auch um den allgemeinen WM-Torrekord kämpft er gegen den argentinischen Superstar. Nur ein Tor fehlt ihm auf Messi, der derzeit mit 21 Treffern die alleinige Bestmarke hält. Die Argentinier müssen jedoch erst ihr Viertelfinale gegen die Schweiz bestreiten, wo der 39-Jährige seinen Rekord ausbauen könnte.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Über 100 Torbeteiligungen für Frankreich
Doch nicht nur bei Weltmeisterschaften trifft der Real-Stürmer – mit dem Spiel gegen Marokko ist er nun auch der erste Franzose, dem über 100 Torbeteiligungen im Nationalteam gelangen. Mbappe erzielte 64 Tore für die „Équipe Tricolore“ und legte 37 Treffer vor. Mit acht Toren und drei Assists beim laufenden Turnier sorgte er mit elf Torebeteiligungen übrigens für die meisten seit dem deutschen Stürmer Gerd Müller bei der WM 1970.

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Elfmeter-Lauf fand ein Ende
15 Elfmeter in Folge verwandelte Mbappe für das französische Nationalteam, ehe der Lauf gegen Marokko und Tormann Yassine Bounou sein Ende nahm. Er war auch erst der vierte Spieler in den vergangenen 60 Jahren, der in einem Spiel ein Tor erzielte, einen Treffer vorlegte und einen Elfmeter verschoss – etwas das Lionel Messi erst zwei Tage vorher gegen Ägypten gelang.

Die Fußballwelt schaut weiterhin gespannt zu, welche Rekorde der 27-Jährige noch so einstellen kann. Am Dienstag geht es für den Starstürmer im Halbfinale weiter – dort wartet dann der Sieger aus dem Freitagabend-Spiel zwischen Spanien und Belgien.

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