Handlanger dürfen im ORF bleiben: Wie lange noch?

Der ORF-Stiftungsrat als Fall für die Justiz – das musste ja so kommen, wenn etwas so zum Himmel stinkt wie die Verquickung privater Geschäfte der Spitzen des ORF-Aufsichts- und Entscheidungsgremiums mit ihrer Rolle bei der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. Dort haben die beiden Vertreter der einstmals großen Regierungsparteien, Heinz Lederer für die SPÖ und Gregor Schütze für die ÖVP, für ihre Geschäftskunden lobbyiert – so jedenfalls der Verdacht.