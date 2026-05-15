Was Sex-Fantasien über die Persönlichkeit verraten

Sexuelle Fantasien sind weit verbreitet – viele erleben sie ganz selbstverständlich, sprechen jedoch kaum darüber. Eine neue Studie beleuchtet das Thema neu und fragt: Welche Rolle spielt unsere Persönlichkeit dabei, wie häufig und auf welche Weise wir fantasieren?
Sexuelle Fantasien sind ein Thema, über das viele lieber schweigen. Und doch gehören sie für einen Großteil der Menschen zum Alltag – leise, privat und oft überraschend vielschichtig. Eine neue Studie bringt nun Bewegung in die Frage, was hinter diesen inneren Bildern steckt. Genauer gesagt: ob und wie unsere Persönlichkeit beeinflusst, wie häufig wir fantasieren.
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