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Was Sex-Fantasien über die Persönlichkeit verraten

Intim
15.05.2026 18:06
Die Studie untersuchte, welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und ...
Die Studie untersuchte, welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und sexuellen Fantasien bestehen.(Bild: Krone KREATIV/Drobot Dean, Станислав – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Sexuelle Fantasien sind weit verbreitet – viele erleben sie ganz selbstverständlich, sprechen jedoch kaum darüber. Eine neue Studie beleuchtet das Thema neu und fragt: Welche Rolle spielt unsere Persönlichkeit dabei, wie häufig und auf welche Weise wir fantasieren?

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Sexuelle Fantasien sind ein Thema, über das viele lieber schweigen. Und doch gehören sie für einen Großteil der Menschen zum Alltag – leise, privat und oft überraschend vielschichtig. Eine neue Studie bringt nun Bewegung in die Frage, was hinter diesen inneren Bildern steckt. Genauer gesagt: ob und wie unsere Persönlichkeit beeinflusst, wie häufig wir fantasieren.

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