Was Sex-Fantasien über die Persönlichkeit verraten

Sexuelle Fantasien sind ein Thema, über das viele lieber schweigen. Und doch gehören sie für einen Großteil der Menschen zum Alltag – leise, privat und oft überraschend vielschichtig. Eine neue Studie bringt nun Bewegung in die Frage, was hinter diesen inneren Bildern steckt. Genauer gesagt: ob und wie unsere Persönlichkeit beeinflusst, wie häufig wir fantasieren.