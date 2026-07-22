Sissi Pröll prägte ganze Benefiz-Ära mit viel Herz

Organisatorin und Zuhörerin

Die gelernte Kinderkrankenschwester professionalisierte die Organisation, baute mit ihrem Team ein schlagkräftiges Benefizveranstaltungswesen auf und gewann in unermüdlichem Einsatz Unterstützer für die gute Sache. Sie stellte nicht nur die nötigen Finanzmittel auf, für viele in Not geratene Familien war Sissi Pröll auch Ansprechpartnerin. „Sie hat den Menschen zugehört, mit ihnen mitgefühlt und ihnen Hoffnung gegeben“, sagt Landesleiterin Margit Straßhofer.