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Hilfe im eigenen Land

Sissi Pröll prägte ganze Benefiz-Ära mit viel Herz

Niederösterreich
22.07.2026 06:00
Unermüdlich sammelte Sissi Pröll (2. v. li.) in den vergangenen 15 Jahren Spenden für „Hilfe im ...
Unermüdlich sammelte Sissi Pröll (2. v. li.) in den vergangenen 15 Jahren Spenden für „Hilfe im eigenen Land“. Ehemann Erwin Pröll stand ihr dabei oft zur Seite.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

15 Jahre lang stand Sissi Pröll in Niederösterreich an der Spitze von „Hilfe im eigenen Land“. Jetzt gibt sie die Präsidentschaft dieser unverzichtbaren  Hilfsorganisation ab.

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Ob bei Überschwemmungen Existenzen zerstört wurden, oder Menschen an anderen Schicksalsschlägen zu zerbrechen drohten – eine stand in den vergangenen 15 Jahren immer verlässlich bereit, die ärgste Not zu lindern: Sissi Pröll. Sie war nicht nur das allseits bekannte Gesicht des Vereins „Hilfe im eigenen Land“, sie hat diese Hilfsorganisation nachhaltig geprägt.

Neues Kapitel aufgeschlagen
Seit 1965 unterstützt der Verein Menschen, die durch Unglücke unverschuldet in Not geraten sind. 2011 wurde in Niederösterreich ein neues Kapitel von „Hilfe im eigenen Land“ aufgeschlagen. Sissi Pröll übernahm als erste Präsidentin die Führung.

Zitat Icon

Mein herzlicher Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Spendern. Ohne deren großes Herz wäre die tägliche Arbeit nicht möglich.

Sissi Pröll, scheidende Präsidentin von „Hilfe im eignenen Land“ 

Bild: Vienna Press / Andreas TISCHLER

Organisatorin und Zuhörerin
Die gelernte Kinderkrankenschwester professionalisierte die Organisation, baute mit ihrem Team ein schlagkräftiges Benefizveranstaltungswesen auf und gewann in unermüdlichem Einsatz Unterstützer für die gute Sache. Sie stellte nicht nur die nötigen Finanzmittel auf, für viele in Not geratene Familien war Sissi Pröll auch Ansprechpartnerin. „Sie hat den Menschen zugehört, mit ihnen mitgefühlt und ihnen Hoffnung gegeben“, sagt Landesleiterin Margit Straßhofer.

Herzlich und bescheiden
Sissi Prölls persönliches Resümee ihrer Präsidentschaft bei „Hilfe im eigenen Land“ spiegelt ihre Herzlichkeit und Bescheidenheit wider: „Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass wir Menschen in Not unterstützen und ihnen neue Hoffnung sowie einen Ausweg aus oft ausweglos scheinenden Situationen geben konnten.“

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