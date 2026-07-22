„Ich wollte einfach nicht mehr über Fußball reden“, verrät Didi Kühbauer. Der LASK-Erfolgstrainer zeigt sich vor dem Auftakt in die neue Bundesliga-Saison aber schon wieder gut gelaunt und motiviert. Mit „sportkrone.at“ hat er über die Feierlichkeiten nach dem Double, Lockrufe aus Deutschland und die Fußball-WM gesprochen.