Jäger schoss nur knapp an Frau im Garten vorbei

Eine Altenmarkterin erlebte vor einer Woche einen echten Schockmoment im Garten in Salzburg. Ein Projektil schoss nur ganz knapp an der Frau vorbei. Die Behörde verhängte ein Waffenverbot über den wenig treffsicheren Jäger.
Unglaubliche Szenen spielten sich vergangenen Mittwoch in einem Garten in Altenmarkt ab: Während sich eine Einheimische im Garten aufhielt, schoss ein Projektil nur knapp an ihr vorbei und landete auf der Terrasse.
Abgefeuert hatte den Schuss ein Jäger, der im nahen Wald einen Rehbock erlegen wollte. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf „Krone“-Anfrage. „Die Ermittlungen laufen“, sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber.
„Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt, das die Behörde bereits bestätigt hat“, führt er weiter aus. Die Staatsanwaltschaft ist erst am Zug, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Das betreffende Projektil stellten die Beamten auf der Terrasse sicher. Der Jäger hatte offenbar auch noch einen zweiten Schuss abgegeben. Dem wenig zielsicheren Jäger droht auch der Entzug der Jagdkarte.
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