„Ich muss noch mehr Verantwortung übernehmen“

Stürmer Johannes Eggestein geht in seine zweite Saison bei der Austria. Am Mittwoch steigt Violett in der Früh in den Flieger nach Lettland, einen Tag später startet man bei Liepaja in den Europacup. Hamburg ist an einem Verteidiger interessiert.
„Ich konnte im Sommer jetzt die gesamte Vorbereitung durchziehen und bin körperlich voll im Saft“, freut sich Stürmer Johannes Eggestein. Der am Mittwoch um 10.10 Uhr mit der Austria nach Lettland abhebt, am Donnerstag bei Liepaja in der zweiten Qualirunde der Conference League in seine zweite Saison bei Violett geht. In 33 Pflichtspielen kam der 28-Jährige bisher auf starke 17 Scorerpunkte (zehn Treffer, sieben Assists). „Damit bin ich zufrieden. Vor dem Winter ist meine Leistung nach oben gegangen, konnte ich meine Wichtigkeit immer mehr unterstreichen. Im zweiten Jahr muss ich in der Kabine, auf dem Platz aber noch mehr Verantwortung übernehmen. Eine Führungsrolle ist auch ganz klar mein Anspruch.“
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