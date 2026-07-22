Eines der scheußlichsten Verbrechen an Frauen

„Dann trug er sie in seinen Armen auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe.“ Es kann wohl nur ein Mann gewesen sein, der in einer frühen italienischen Version des „Dornröschens“ beschrieb, wie der König die schlafende Schönheit vergewaltigte. Poetische Worte für eines der scheußlichsten Gewaltverbrechen an Frauen!
Im Fall von Gisèle Pelicot, der in seinem ganzen Grauen die Welt erschütterte, wollte man an einen Einzelfall glauben. Doch jetzt wurde allein in Österreich der zweite Fall von Betäubung und Vergewaltigung durch den Partner bekannt.
Es ist noch gar nicht so lange her, da dichtete der Rammstein-Sänger Till Lindemann eine Hymne auf K.-o.-Tropfen: „Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst“, nach „etwas Rohypnol im Wein“ kann sich das Opfer „gar nicht mehr bewegen“. Für ihn ein „Segen“. Auch in der toxischen „Manosphere“ der sozialen Medien wird Gewalt an Frauen propagiert. Vielfach geteilt wurde etwa das Credo des einflussreichen Influencers Andrew Tate: „Schlagen, packen, würgen und shut up, Bitch!“ Dass es nicht nur bei Worten bleibt und er wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandel festgenommen wurde, scheint seine Fans erschreckend wenig zu stören.
In Österreich ist übrigens der bloße Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen immer noch nicht strafbar. Wie kann das sein in einer Zeit, in der die totale Unterwerfung der wehrlosen Frau so ungeniert zelebriert wird – und nicht einmal mehr hinter „poetischen“ Worten versteckt wird.
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