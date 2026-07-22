Eines der scheußlichsten Verbrechen an Frauen

Es ist noch gar nicht so lange her, da dichtete der Rammstein-Sänger Till Lindemann eine Hymne auf K.-o.-Tropfen: „Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst“, nach „etwas Rohypnol im Wein“ kann sich das Opfer „gar nicht mehr bewegen“. Für ihn ein „Segen“. Auch in der toxischen „Manosphere“ der sozialen Medien wird Gewalt an Frauen propagiert. Vielfach geteilt wurde etwa das Credo des einflussreichen Influencers Andrew Tate: „Schlagen, packen, würgen und shut up, Bitch!“ Dass es nicht nur bei Worten bleibt und er wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandel festgenommen wurde, scheint seine Fans erschreckend wenig zu stören.