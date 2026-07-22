Bei Sturms Torlawine wurde es richtig kitschig

Nur sechs Minuten danach fast das 2:0, doch Jatta traf per Kopf nur die Stange. Im Gegenzug fast der Ausgleich, Vallci klärte in letzter Sekunde. Es ging hin und her. Hödl mit einem Weitschuss nach schönem Solo, aber Tormann Schwolow parierte (17.). Hearts zeigte, wieso man letzte Saison um den Titel mitmischte. Doch zum Glück der Grazer scheiterte Kabore bei einer Chance an Sturms Goalie Khudyakov (25.). Die schwarze Defensive bettelte dann um ein Gegentor, hatte Glück, dass Kyziridis einen Sitzer stümperhaft vergab (35.).