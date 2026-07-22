Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegner „aufgefressen“

Bei Sturms Torlawine wurde es richtig kitschig

Champions League
22.07.2026 05:34
Die Fans sind begeistert: Sturm Graz feiert einen perfekten Saisonstart!
Die Fans sind begeistert: Sturm Graz feiert einen perfekten Saisonstart!(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Was für ein Saisonstart der „Schwarzen“! In der zweiten Qualirunde der Champions League feierte Sturm Graz einen 4:0-Sieg gegen Heart of Midlothian. Drei Treffer innerhalb von neun Minuten – und es wurde richtig kitschig!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Aber die Nordkurve dürfte eine Urlaubssperre ausgerufen haben. Sie quoll beim Saisonstart der Schwarzen schon wieder über.

Tolle Kulisse in Graz
Tolle Kulisse in Graz(Bild: GEPA)

Die große Frage vor dem Qualispiel der Champions League gegen Heart of Midlothian: Ist Sturm bereit für die erste schwere Aufgabe auf dem europäischen Parkett? Die Antwort lautete: Ja!

Es ging hin und her
Aber der Reihe nach. Die Gäste legten los, als wollten sie die Ingolitsch-Mannen mit Haut und Haaren verputzen. Aber in der vierten Minute duschte Sturm die Schotten kalt ab: Mächtiger Einwurf von Mitchell, Stankovic per Kopf zur frühen Führung.

Stankovic brachte Sturm in Führung.
Stankovic brachte Sturm in Führung.(Bild: GEPA)

Nur sechs Minuten danach fast das 2:0, doch Jatta traf per Kopf nur die Stange. Im Gegenzug fast der Ausgleich, Vallci klärte in letzter Sekunde. Es ging hin und her. Hödl mit einem Weitschuss nach schönem Solo, aber Tormann Schwolow parierte (17.). Hearts zeigte, wieso man letzte Saison um den Titel mitmischte. Doch zum Glück der Grazer scheiterte Kabore bei einer Chance an Sturms Goalie Khudyakov (25.). Die schwarze Defensive bettelte dann um ein Gegentor, hatte Glück, dass Kyziridis einen Sitzer stümperhaft vergab (35.).

Lesen Sie auch:
Jubel bei den Grazern
Stimmen zum Spiel
„Turbo eingeschaltet, da hat das Stadion gebrannt“
21.07.2026
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
21.07.2026

War kurz nach der Pause egal. Binnen drei Minuten (50., 53.) erhöhten Mitchell und Weinhandl auf 3:0. Liebenau kochte! Eine Europacupnacht wie aus dem Bilderbuch. Nachdem Soglo mit einem Zauberschuss die Stange getroffen hatte, wurde es richtig kitschig. Neuzugang Heil, seit klein auf Sturm-Fan, traf in seinem ersten Spiel zum 4:0 (59.). Sturm (Kiteishvili wurde zur Halbzeit eingewechselt) ließ nichts mehr anbrennen, fliegt mit einem beruhigenden Vorsprung zum Rückspiel.

Großer Jubel bei den Sturm-Spielern
Großer Jubel bei den Sturm-Spielern(Bild: GEPA)

„Da haben wir sie aufgefressen“
Heil: „In den 15 Minuten nach der Pause haben wir sie aufgefressen.“ Die dritte Qualirunde ist zum Greifen nahe. Wer dort warten würde, ist offen: Fenerbahce gewann das Heimspiel gegen Gornik Zabrze knapp mit 1:0.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
22.07.2026 05:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
149.031 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
138.387 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
123.595 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
596 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Champions League
Gegner „aufgefressen“
Bei Sturms Torlawine wurde es richtig kitschig
Stimmen zum Spiel
„Turbo eingeschaltet, da hat das Stadion gebrannt“
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
Champions League
Sturm Graz kennt mögliche nächste Quali-Gegner
Champions League
Nächste Hürde: Sturm kennt ersten Quali-Gegner

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf