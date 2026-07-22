Evenepoel ist im Zeitfahren das schnellste Paket

Im Ziel zählt jedes Hundertstel: Hightech-Material bekommt bei der Tour de France einen immer größeren Stellenwert. Die Teams investieren vor allem ins Zeitfahren Millionen-Summen. Remco Evenepoel hatte auf der 16. Etappe das beste Paket. Der Olympiasieger gewann vor dem Gelb-Träger Tadej Pogacar.