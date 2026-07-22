Karriereende! Ex-DFB-Kicker zieht Schlussstrich

Der frühere deutsche Nationalspieler Lewis Holtby beendet seine Karriere als Fußball-Profi. Das teilte der 35-Jährige, der zuletzt für NAC Breda in den Niederlanden aktiv war, auf seinem Instagram-Profil.
„Die Ehre, mein Land vertreten zu dürfen, war dabei einer der größten Momente meiner Karriere“, schrieb Holtby. Der Mittelfeldspieler kommt auf drei Länderspiele zwischen Oktober 2010 und November 2012.
Holtby war in Deutschland für Aachen, Schalke, Mainz, Bochum, den HSV und Kiel aktiv. In England spielte er für Tottenham, Fulham und Blackburn. „Dem Fußball werde ich niemals den Rücken kehren. Dieses Spiel wird immer ein Teil von mir sein, und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt“, schrieb Holtby.
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