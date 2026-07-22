Karriereende! Ex-DFB-Kicker zieht Schlussstrich

Holtby war in Deutschland für Aachen, Schalke, Mainz, Bochum, den HSV und Kiel aktiv. In England spielte er für Tottenham, Fulham und Blackburn. „Dem Fußball werde ich niemals den Rücken kehren. Dieses Spiel wird immer ein Teil von mir sein, und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt“, schrieb Holtby.