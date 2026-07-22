Zweifacher Olympiasieger mit 50 Jahren gestorben

Die norwegische Sport-Welt trauert um den erfolgreichsten Ruderer des Landes: Der zweimalige Einer-Olympiasieger Olaf Tufte ist im Alter von 50 Jahren gestorben.
Dies berichteten norwegische Medien mit Verweis auf eine Mitteilung seiner Familie. Den Angaben zufolge soll Tufte bewusstlos auf seinem Hof gefunden worden sein. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen habe sein Leben nicht mehr gerettet werden können, er starb im Krankenhaus in Oslo. Tufte hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
„Einer der größten Sporthelden Norwegens“
Die Nachricht löste in Norwegen unter Sportlern und Politikern große Betroffenheit aus. „Tufte hat unserem Land unzählige Momente der Freude am Sport geschenkt. Er war einer der größten Sporthelden Norwegens, ein hochdekorierter Olympiateilnehmer, einer der besten Ruderer, die wir je hatten, und für viele ein großes Vorbild. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Store.
Tufte hatte bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking Gold gewonnen und war außerdem 2001 und 2003 Weltmeister im Einer geworden. Auch im höheren Alter war er noch erfolgreich: Mit 40 Jahren feierte der Ruderer 2016 in Rio de Janeiro mit Olympia-Bronze im Doppelzweier seine letzte Medaille. Fünf Jahre später belegte er mit 45 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio im Doppelvierer den neunten Platz.
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