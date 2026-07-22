ÖFB-Legionär: „Fankultur hier ist der Wahnsinn!“

Am Montag erreichten Dominik Baumgartner zahlreiche Nachrichten aus Wolfsberg. Kein Wunder, denn der Ex-Kapitän der Lavanttaler feierte seinen 30. Geburtstag. „Es ist schön, dass sich viele gemeldet haben, der Kontakt zu den Ex-Kollegen ist weiterhin da“, sagt der nunmehrige Spieler von Polens Erstligist Cracovia. Das Aus beim WAC hat „Baumi“ abgehakt: „Klar waren es wunderschöne sieben Jahre und es ist Wehmut dabei – aber der Abgang hatte sich schon früh abgezeichnet.“