ÖFB-Legionär: „Fankultur hier ist der Wahnsinn!“

Nach dem Abgang beim WAC ist Ex-Kapitän Dominik Baumgartner in Polen happy. Bei seinem neuen Klub Cracovia sollte er zum Saisonstart am Freitag bei Meister Lech Posen gesetzt sein. Einen Teamkollegen kennt er aus Wolfsberg – ein großes Highlight wird das Krakauer-Derby gegen Aufsteiger Wisla.
Am Montag erreichten Dominik Baumgartner zahlreiche Nachrichten aus Wolfsberg. Kein Wunder, denn der Ex-Kapitän der Lavanttaler feierte seinen 30. Geburtstag. „Es ist schön, dass sich viele gemeldet haben, der Kontakt zu den Ex-Kollegen ist weiterhin da“, sagt der nunmehrige Spieler von Polens Erstligist Cracovia. Das Aus beim WAC hat „Baumi“ abgehakt: „Klar waren es wunderschöne sieben Jahre und es ist Wehmut dabei – aber der Abgang hatte sich schon früh abgezeichnet.“
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