„Ich wollte einfach nicht mehr über Fußball reden“

Warum LASK-Trainer Didi Kühbauer auch beim Feiern weltmeisterlich war, er in den letzten Wochen bewusst Abstand von den Medien suchte und keinen Bock auf den Tennisplatz hatte. Plus: „Don Didi“ über einen möglichen Abgang und welcher Verein ein „wunderbarer Klub“ ist.