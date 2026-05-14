Vivo X300 & Oppo X9: Die Ultras in der Fotografie

Sie sind praktisch gleich groß, dick und schwer und auch in technischer Hinsicht eint die beiden Smartphone-Flaggschiffe der chinesischen Hersteller manches. So sind beide Geräte nach IP68 staub- und spritzwassergeschützt, verfügen mit 5G, WiFi 7 und Bluetooth 6.0 über die aktuellste Funktechnik sowie über ein 6,82 Zoll großes AMOLED-Display mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz, das mit 1440 x 3168 Pixeln auflöst. In beiden Smartphones schlägt als Herz zudem Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor der fünften Generation, dem Vivo allerdings 16 Gigabyte RAM sowie ein Terabyte an internem Speicher zur Seite stellt, während es beim Oppo „nur“ 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte an Speicher sind.