Salzburger Segel-Asse bei der WM weiter in Führung

„Aber jetzt sind die besten 25 Boote an einer Linie am Start. Jeder ist schnell, jeder segelt gut. Wir müssen weiterhin gut starten und ‘clean‘ segeln. Wir sind in einer sehr guten Position und wenn wir konstante Leistungen bringen, werden wir auch in der Top-Gruppe vorne dabei sein.“ Die Rennen der Goldflotte beginnen am Freitag mit drei Wettfahrten.