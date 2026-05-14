Salzburger Segel-Asse bei der WM weiter in Führung

Keanu Prettner und Jakob Flachberger sind bei der 49er-Weltmeisterschaft weiter auf Erfolgskurs: Das Salzburger Segel-Duo präsentierte sich auch am dritten Wettkampftag in starker Form und landete in der einzigen Wettfahrt auf Rang fünf. Gesamt entschieden sie damit die Qualifikation für sich.
Keanu Prettner und Jakob Flachberger bleiben bei der WM der olympischen 49er-Klasse das Maß der Dinge. Das Duo des Österreichischen Segel-Verbands zeigte auch am dritten Wettkampftag bei schwierigen, windigen Bedingungen eine starke Leistung und belegte im einzigen ausgetragenen Rennen Rang fünf. Weitere Wettfahrten mussten wegen zu starker Winde abgesagt werden, um faire und sichere Bedingungen zu gewährleisten.
Als Führende in die Goldflotte
Damit sicherten sich Prettner und Flachberger den Sieg in der Qualifikation und starten als Führende in die Goldflotte. „Wir sind heute wieder sehr gut vom Start weggekommen und waren auch speed-technisch vorne dabei. Wir gehen jetzt mit einem achten Rang als Streicher in die Goldflotte, das ist sehr gut“, erklärte Steuermann Prettner.
„Aber jetzt sind die besten 25 Boote an einer Linie am Start. Jeder ist schnell, jeder segelt gut. Wir müssen weiterhin gut starten und ‘clean‘ segeln. Wir sind in einer sehr guten Position und wenn wir konstante Leistungen bringen, werden wir auch in der Top-Gruppe vorne dabei sein.“ Die Rennen der Goldflotte beginnen am Freitag mit drei Wettfahrten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.