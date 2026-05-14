Neun-Tore-Festival als Ansage im Abstiegskampf

„Es wird eine heiße Kiste“

In der zweiten Halbzeit gab es für die insgesamt 444 Zuschauer noch drei weitere Tore zu bestaunen. Dicker bezwang in der Schlussphase Interims-„Handschuh“ Johannes Wampl – er ist Thalgaus zweiter Tormanntrainer und war eingesprungen – noch zweimal und schnürte damit den Dreierpack (83., 93.), zwischendurch betrieb Almir Omanovic noch Ergebniskosmetik für die Hausherren. „Der Sieg der Antheringer war verdient, dazu muss man ihnen gratulieren“, befand Obmann Eiterer, der fünf Runden vor Schluss meinte: „Jetzt stecken wir mitten im Abstiegskampf. Es wird eine heiße Kiste.“